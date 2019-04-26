شكرا لقرائتكم شي جينبينغ يفنّد انتقادات لمبادرة «طريق الحرير الجديدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب، رويترز | منذ 37 دقيقة في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 21:55

فنّد الرئيس الصيني شي جينبينغ انتقادات موجّهة الى مبادرته «الحزام والطريق»، المعروفة بـ«طريق الحرير الجديدة»، التي يعتبرها معارضوها «فخّ ديون» للدول الفقيرة، مؤكداً أنها مشاريع تخدم البيئة وتسفر عن تنمية «عالية الجودة» للجميع، وقابلة للاستمرار مالياً بلا فساد.



جاء ذلك في افتتاح قمة حول المبادرة في بكين، يشارك فيها رؤساء نحو 40 دولة وحكومة، بينهم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والسويسري أويلي مورر والمصري عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والباكستاني عمران خان والإيطالي جوسيبي كونتي.

وبرّر ناطق باسم الخارجية الأميركية غياب أي مسؤول أميركي بارز عن القمة، ببواعث «قلق شديد من تجاهل أو تقويض نشاطات البنية التحتية الصينية المعايير وأفضل الممارسات الدولية المتصلة بالتنمية وحماية العمالة والبيئة».

وتغيّب عن القمة أيضاً الرئيس الجديد للبنك الدولي ديفيد مالباس، علماً أنه موظف سابق في وزارة الخزانة الأميركية، وينتقد منذ وقت طويل ممارسات الإقراض الصينية في إطار مبادرة «الحزام والطريق».

و«طريق الحرير الجديدة» هي مبادرة ضخمة تستهدف تشييد بنى تحتية في دول نامية تحتاج إليها، في آسيا وأوروبا وأفريقيا، من أجل تعزيز العلاقات بين الصين وشركائها التجاريين.

لكن منتقدي شي جينبينغ يتهمونه بأنه يعمل لتعزيز نفوذ الشركات المتمركزة في الصين، وينصب «أفخاخاً من الديون» لدول تستفيد من قروض تمنحها مصارف صينية. ويذكّر هؤلاء بسريلانكا التي عجزت عن دفع ديونها واضطرت للتخلّي عن مرفأ لبكين لـ 99 سنة.

في المقابل، شدد الرئيس الصيني على ضرورة أن تتسم المشاريع بـ «شفافية» و«قابلية للاستمرار» لموازنات الدول المشاركة في المبادرة، قائلاً: «يجب أن يجري كل شيء بشفافية، وعلينا ألا نتسامح مع الفساد. لنعمل في ضوء الشمس ولنكافح الفساد من دون تهاون».

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وأضاف: «إن إقامة بنية تحتية شاملة عالية الجودة قادرة على البقاء ومقاومة للأخطار وبأسعار معقولة، ستساعد الدول على الاستفادة الكاملة من مواردها». وأكد أن «طريق الحرير الجديدة» ليست «نادياً» محصوراً ببعضهم، متعهداً إلغاء الدعم المالي الحكومي للشركات العامة، الذي «يُخلّ بقواعد المنافسة». كما وعد بإلغاء الإعانات «التي تشوّه المنافسة».

ودعا شي جينبينغ المشاركين إلى رفض الحمائية، مشدداً على «التمسك بمفهوم الانفتاح والحفاظ على البيئة والنظافة... من أجل حماية البيت الكبير الذي نقيم فيه».

واقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنشاء «مكتب للتعاون في مكافحة الفساد»، في إطار «طريق الحرير الجديدة».

وفيما أن خطوط سكك الحديد الأوروآسيوية التي أُطلقت في السنوات الأخيرة، تشهد مرور عدد أكبر من القطارات من الصين في اتجاه أوروبا، بدل الاتجاه المعاكس، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن «التحدي يكمن في أن تعمل الطرق في الاتجاهين».

ووصف وزير المال البريطاني فيليب هاموند بلاده بأنها «شريك طبيعي» لطريق الحرير، بفضل «خبرتها». ودعا الجميع الى العمل كي تصبح المبادرة حقيقة مستدامة.

أما مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد فرأت أن الاستثمارات التي تندرج في إطار «طريق الحرير الجديدة» يجب «ألا تُوظف إلا في الأماكن التي تكون فيها قابلة للاستمرار». ودعت إلى «شفافية أكبر واستدراجات عروض مفتوحة وتنافسية وتقويم أفضل للأخطار عند انتقاء المشاريع».

الى ذلك، منح شي جينبينغ بوتين شهادة دكتوراه فخرية من جامعة تسينغهوا في بكين، التي أتمّ فيها الرئيس الصيني دراساته العليا. وقال شي جينبينغ: «يسرّني منح هذا اللقب لأفضل صديق لي». واعتبر الرئيس الروسي أن منحه اللقب «شرف كبير» له، شاكراً «صديقه العزيز» شي جينبينغ.