شكرا لقرائتكم مقتل "أبو الكل" يوتّر الوضع في عين الحلوة وإطلاق نار في مخيم شاتيلا أثناء تشييع مطلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 21:40

خيم التوتر اليوم (الجمعة) على مخيم عين الحلوة الفلسطيني شرق صيدا، بعدما أطلق مسلح مجهول النار على العنصر في حركة "فتح" محمد نزيه خليل الملقب "أبو الكل" ما أدى إلى إصابته في رأسه، ونقل إلى مستشفى النداء الانساني داخل المخيم، ثم إلى أحد مستشفيات صيدا حيث ما لبث أن فارق الحياة.



وأشعل أفراد من عائلة "أبو الكل"، إطارات في محلة بستان القدس داخل المخيم، تعبيرا عن الغضب والاحتجاج على مقتل خليل.

ومساء أفيد عن القاء قنبلة في الشارع الفوقاني من المخيّم تبعها اطلاق نار.

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واشارت مصادر فلسطينية الى أن عنصرا من فتح الاسلام يدعى "إ . م" هو من اقدم على اغتيال "ابو الكل"، وان اتصالات قامت بها بعض القوى الفلسطينية لاحتواء التدعيات السلبية.

وفي مخيم شاتيلا جنوب العاصمة بيروت سمعت رشقات نارية غزيرة عصر اليوم، تبين أنها ناتجة عن إطلاق نار في الهواء داخل المخيم أثناء تشييع ج. ط. الذي قتل الليلة الماضية خلال محاولته الهرب من عناصر أمنية لبنانية كانوا يحاصرونه عند مدخل شاتيلا لتوقيفه لأنه مطلوب.

علامة: لوضع حد لظاهرة إطلاق النار

وتعليقا، قال النائب فادي فخري علامة: "من غير المقبول استمرار ظاهرة إطلاق النار في الهواء مع كل مناسبة حزن أو فرح، يدفع ثمنها أشخاص آمنون يصابون بنتيجتها ويسقطون ضحايا"، داعيا "القوى الأمنية والأجهزة المعنية الى إيقاف هذه الظاهرة، وتوقيف المخالفين لترويعهم المواطنين وتسببهم بالضرر الذي يصل لحد الوفاة أحيانا".