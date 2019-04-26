شكرا لقرائتكم السجن 18 شهراً لـ «متآمرة» روسية في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز | منذ ساعة في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 22:21

أصدرت محكمة أميركية حكماً بسجن الروسية ماريا بوتينا 18 شهراً، على رغم إعرابها عن ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن حق امتلاك السلاح والتأثير في ناشطين محافظين أميركيين وجمهوريين.



وقالت بوتينا أمام المحكمة في واشنطن: «أطلب بتواضع المسامحة. لست ذاك الشخص الشرير الذي صوّرته وسائل الإعلام». وأضافت: «أردتُ مستقبلاً هنا في السياسة الدولية». وأشارت الى أنها أرادت أن تسعى الى علاقات أميركية - روسية أفضل، مضيفة أمام المحكمة: «لو كنت أعلم بضرورة التسجيل بوصفي عميلاً أجنبياً، لفعلت ذلك».

وتلقت بوتينا (30 سنة) كل العقوبة التي طلبها الادعاء، ولكن بعدما أقرّت بذنبها بتهمة التآمر لأداء دور عميلة لحكومة أجنبية، من دون أن تتسجّل لدى السلطات، ووافقت على التعاون مع الادعاء. وستقضي 9 أشهر في السجن، بعدما أمضت نصف العقوبة محتجزة. كما ستُرحّل إلى روسيا بعد خروجها من السجن.

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واعتبر المدعون أنها شكّلت تهديداً للولايات المتحدة، وعملت من وراء الكواليس في دوائر سياسية محافظة، لتعزيز العلاقات الأميركية - الروسية، على رغم عملها علناً وعدم ارتباطها بأي وكالة استخبارات روسية.

بوتينا طالبة دراسات عليا سابقة في الجامعة الأميركية في واشنطن، تترأس مجموعة روسية تنادي بحق حمل السلاح، ووظّفت علاقاتها بـ«الاتحاد الوطني للأسلحة»، لوبي السلاح الأميركي الواسع النفوذ، لبناء شبكة اتصالات قوية مع جمهوريين.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن بوتينا كانت تؤيّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً، وتباهت خلال حفلات في واشنطن بقدرتها على استخدام علاقاتها السياسية لمساعدة أفراد في الحصول على وظائف في إدارته.