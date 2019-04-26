شكرا لقرائتكم متظاهرو السودان يكثفون ضغطهم على المجلس العسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب، رويترز | منذ ساعتين في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 20:28

أدى آلاف من المتظاهرين السودانيين صلاة الجمعة أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بعد مسيرة شارك فيه آلاف من المحتجين، لتكثيف الضغوط على المجلس العسكري الحاكم، كي يسلّم الحكم إلى شخصيات مدنية.



ومنذ 6 الشهر الجاري، يتجمّع متظاهرون ليلاً ونهاراً أمام مقرّ قيادة الجيش. وبعدما كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير، باتوا يطالبون بنقل السلطة الى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن السلطة.

وعلى رغم دعم دولي يحظى به المتظاهرون، لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم بعد، على رغم استقالة ثلاثة من أعضائه، تحت ضغط الشارع.

وأثارت استقالتهم فرحة المتظاهرين الذين أطلقوا أهازيج ثورية واحتشدوا الخميس، تلبية لدعوة من قادتهم إلى «مسيرة مليونية». وعلى رغم حرّ شديد، عاد المتظاهرون بأعداد ضخمة الجمعة.

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وأَمّ المصلين مطر يونس، وهو مدرّس دين ضرير عمره 49 سنة، من إقليم دارفور، سُجن مرات خلال حكم البشير. وهتف «حرية، حرية»، داعياً إلى «محاسبة كل رموز النظام السابق وتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة وشفافة».

وقال لوكالة «رويترز»: «ننادي بدولة مدنية ديموقراطية. نرفض حكم العسكر. دورهم حماية البلاد، لا حكمها». وأضاف أنه يرغب في أن تشارك النساء والشبّان في حكم السودان، لافتاً الى أنهم «قادوا الثورة».

وقال هارون آدم، وهو من دارفور، إن أسرته تقيم في مخيم كلمة، أحد المخيمات المترامية التي لا تزال تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم، بعد نزاع دموي عام 2003، حين حمل متمردون من أقلية عرقية السلاح ضد الحكومة المركزية في الخرطوم، إذ اتهموها بتهميش الإقليم.

وقال آدم: «أنا هنا منذ 6 نيسان (أبريل)، ومستعد للبقاء سنة كاملة إلى أن نحقق مطالبنا بسلطة مدنية كاملة، وتقديم جميع مرتكبي الجرائم الى العدالة». وكان متظاهرون يهتفون «كلنا دارفور».

وأعلن المجلس العسكري الحاكم الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، تولّيه السلطة لفترة انتقالية من شهرين. وأجرى قادة المتظاهرين جولات من المحادثات مع المجلس، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خريطة طريق، فيما أعلنت مسؤولة أميركية أن بلادها تدعم «المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون».