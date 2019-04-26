نستمر معكم بتغطية أرباح وإيرادات الشركات التقنية الكبرى والتي مازالت تعلن عن نتائجها المالية للفترة التي تبدأ من يناير وتنتهي في مارس، وهذه المرة مع شركة أمازون التي أعلنت عن نتائج الربع الأول من عامها المالي محققة أرباح قياسية بالرغم من بطء النمو.
واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات بزيادة 17% لتصل 59.7$ مليار، مقارنة مع 51$ مليار حققتها في نفس الفترة من العام الماضي. كما تمكنت من تحقيق دخل تشغيلي بقيمة 4.4$ مليار مقارنة مع 1.9$ مليار من نفس الفترة العام الماضي.
لكن على الجهة المقابلة فقد وصل صافي الدخل إلى 3.6$ مليار خلال الربع المالي الأول من 2019 مقارنة مع 1.6$ مليار مع نفس الفترة للعام 2018، أي ما يمثل أكثر من ضعف القيمة.
الجدير بالذكر أن هذا الربع المالي ساهم في رفع قيمة السيولة التشغيلية لدى أمازون إلى 34.4$ مليار وبزيادة تقدر 89% خلال الاثنا عشر شهرًا الأخيرة.
التدوينة أمازون تحقق أرباحًا قياسية خلال الربع المالي الأول من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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