وقال دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط. وكتب ترامب، على "تويتر": "تحدثت مع السعودية وغيرها بشأن توسيع تدفق النفط. الكل موافق." وتابع ترامب أن الضرائب في كاليفورنيا على الغازولين، تسببت في مشكلة كبيرة، وأكد ترامب حديثه مع الحكومة لتخفيضها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن عن طلب قدمه للسعودية ودولا أخرى والكل "وافق عليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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