رفع مياه الأمطار من الساحات المحيطة للمسجد النبوي (فيديو وصور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت الفرق التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، رفع تجمعات مياه الأمطار بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية. ونشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صوراً ومقاطع فيديو تُظهر الفِرَق والآليات والمعدات التابعة لبلدية الحرم، أثناء عملها في رفع تجمعات المياه؛ للتيسير على المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف. Advertisements

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