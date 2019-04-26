المرصد السوري: مقتل عشرة أشخاص في غارات روسية على إدلب في سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قتل عشرة مدنيين في غارات جوية روسية على مناطق خاضعة لسيطرة فصائل جهادية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، الجمعة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد ومقره بريطانيا إن ثلاثة قتلى بينهم طفل سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل وسبعة بينهم طفلة في بلدة تل هواش.

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