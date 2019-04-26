انت الان تتابع المجلس العسكري السوداني يحدد مدة الفترة الانتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الفريق ركن شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، إن المجلس لا يسعى إلى الحكم ولكنه يعمل على تهيئة الظروف لاستكمال مسيرة التغيير في البلاد. وأضاف الناطق باسم المجلس العسكري السوداني في مقابلة مع "العربية"، اليوم، أن هناك كثيرا من نقاط الالتقاط مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل ولن تزيد. وشدد الناطق باسم المجلس الانتقالي على أن المجلس لا يغفل مكونات المجتمع السوداني الأخرى، لا سيما المرأة.

وقال كباشي إن "المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية".والأحد الماضي، أكد رئيس المجلس اعسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، أن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير، مثمنا في مقابلة مع التليفزيون السوداني، دور الشباب في الثورة وأنه يقف إلى جانبهم. وشدد على استعداده تسليم مقاليد

وقال كباشي إن "المجلس الانتقالي له السلطة السيادية فقط خلال المرحلة الانتقالية". Advertisements والأحد الماضي، أكد رئيس المجلس اعسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، أن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير، مثمنا في مقابلة مع التليفزيون السوداني، دور الشباب في الثورة وأنه يقف إلى جانبهم. وشدد على استعداده تسليم مقاليد الحكم، إذا اتفقت الساحة السياسية، لافتا إلى أن إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية "موضوعها طويل وشائك، وتحتاج زمناً طويلا لكننا بدأنا، لأن مؤسسات النظام السابق نخرها الفساد". وأكمل "لسنا طامعين في السلطة.. نحن نسعى إلى أن تكون الفترة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط حتى تكون بيئة الانتقال مهيئة للجميع". اقرأ أيضا: البرهان: لسنا طامعين في الحكم ومستعدون للتسليم غدا

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