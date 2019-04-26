انت الان تتابع قوات الاحتلال تقمع مسيرة برام الله.. وإصابة العشرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين باختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "بلعين" الأسبوعية السلمية غربي مدينة رام الله، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية وصولا إلى بوابة جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة "أبو ليمون". وذكرت مصادر بالقرية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، ووابلًا من الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، كما لاحقوهم بين حقول الزيتون؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ونشطاء سلام إسرائيليون، ومتضامنون أجانب، وفاءً للقدس والمقدسات، ودعمًا للرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن. ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة
وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي القرية ونشطاء سلام إسرائيليون، ومتضامنون أجانب، وفاءً للقدس والمقدسات، ودعمًا للرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن.
ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.
وأول من أمس، الأربعاء، اقتحم 276 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يتوقع ارتفاع عدد المقتحمين في فترة اقتحامات بعد الظهر. (التفاصيل)
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