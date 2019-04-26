في مثل هذا اليوم.. تم تغيير الدستور في ليبيا

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في مثل هذا اليوم 26 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1963: تم تغيير الدستور في ليبيا وتحولها من دولة فدرالية تضم 3 ولايات تحت اسم المملكة الليبية المتحدة إلى دولة واحدة تحت اسم المملكة الليبية والسماح للمرأة بالانتخاب. وفي عام 1935: استقال الإمام الأحمدي الظواهري من مشيخة الجامع الأزهر. وفي عام 1933: تم تأسيس البوليس السري الألماني جيستابو.

وفي عام 1984: بدء حرب ناقلات النفط أثناء الحرب العراقية - الإيرانية بعد تدمير ناقلة النفط السعودية سفينة العرب.وفي عام 1986: انفجار المفاعل النووي الأوكراني في مدينة تشيرنوبيل.وفي عام 1994: جنوب إفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج لأول مرة.وفي عام 2004: مجلس الحكم العراقي يكشف عن علم عراقي،

وفي عام 1984: بدء حرب ناقلات النفط أثناء الحرب العراقية - الإيرانية بعد تدمير ناقلة النفط السعودية سفينة العرب. وفي عام 1986: انفجار المفاعل النووي الأوكراني في مدينة تشيرنوبيل. وفي عام 1994: جنوب إفريقيا تنظم انتخابات رئاسية تشمل البيض والزنوج لأول مرة. Advertisements وفي عام 2004: مجلس الحكم العراقي يكشف عن علم عراقي، جديد لكنه لم يعتمده كعلم للدولة. وفي عام 2005: سوريا تسحب آخر 14000 جندي من قواتها العسكرية في لبنان وذلك تحت الضغط الدولي وإنهاء لـ29 عاما من السيطرة العسكرية السورية على لبنان. وفي عام 1964: تنجانيقا وزنجبار تتحدان لتكوين تنزانيا. وفي عام 1798: ولد أوجين ديلاكروا، رسام فرنسي. وفي عام 1879: ولد أوين ريتشاردسون، فيزيائي بريطاني وحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1928.

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