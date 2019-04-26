السوريون يتصدّرون قائمة الحاصلين على الحماية في الاتحاد الأوروبي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تصدّر السوريون قائمة طالبي اللجوء الذين حصلوا على صفة الحماية في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي الذي منح خلاله التكتّلُ الحمايةَ لأكثر من 330 ألف طالب لجوء ينحدرون من بلدان مختلفة.

وأوضح تقرير نشره مكتب الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية "يوروسات"، بحسب شبكة "يورو نيوز"، اليوم الجمعة، أن عدد السوريين الذين حصلوا على صفة الحماية في دول التكتّل بلغ نحو 115 ألف شخص، أي ما نسبته 29%.

وجاء في المرتبة الثانية بعد السوريين، الأفغان وكان عددهم نحو 53 ألفًا، أي ما نسبته 16%، ثم جاء العراقيون في المرتبة الثالثة وبلغ عددهم 26 ألف شخص، أي ما نسبته 7%.

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وأشار التقرير إلى أن ألمانيا استقبلت العام الماضي العدد الأكبر من إجمالي طالبي اللجوء، موضحًا أنها استقبلت نحو 140 ألف شخص، أي ما نسبته 42 بالمائة من أعداد طالبي اللجوء.

يشار إلى أن "يوروستات" هي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية إدارتها في لوكسمبورج، وتتولى مسؤولية تزويد الاتحاد الأوروبي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي.

والجدير بالذكر أن العام 2015 شهد أعلى زيادة في عدد المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية بفعل تدفق اللاجئين من الحرب الأهلية السورية وزيادة الأعداد من مناطق أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نزاعات وصعوبات معيشية.