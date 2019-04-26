فيديو.. 7 تصريحات لافتة لرئيس سريلانكا بعد التفجيرات الدامية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أدلى رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسينا بسلسلة من التصريحات اللافتة تتعلق بتفجيرات دامية تعرّضت لها البلاد. سريلانكا تعرّضت لتفجيرات منسقة على كنائس وفنادق أسقطت 359 قتيلًا. Advertisements الرئيس سيريسينا قال إنّ المسؤولين الأمنيين لم يقوموا بإطلاعه على معلومات استخباراتية من دول صديقة توقعت شن هجمات، معتبرًا في الوقت نفسه أنّ محاكمة مسؤولين أمنيين بعد الحرب الأهلية أضعف الأمن الوطني. التفاصيل من هنا:

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