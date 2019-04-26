الاحتلال يقمع مسيرات العودة شرقي غزة.. والحصيلة 60 مصابًا فلسطينيًّا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان لها، إنّ 60 فلسطينيًّا، بينهم أربعة إناث و15 طفلًا، أصيبوا بجراح مختلفة، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة.

وشارك فلسطينيون، مساء اليوم، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع جيش الاحتلال هذه المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.