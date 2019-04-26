مصر تُطلق اسم الملك سلمان على الطريق الأوسط بشرم الشيخ

اسماء السيد - أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم، اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على الطريق الأوسط بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال احتفالات جمهورية مصر العربية بتحرير سيناء الـ37.

"الخليج 365" من الرياض: أعرب السفير أسامة نقلي عقب حفل إطلاق المسمى على الطريق، عن أسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء، والحكومة المصرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

واكد النقلي في تصريحات بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الخطوة تأتي تقديراً من مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للجهود التي قام بها في توطيد العلاقات الثنائية ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

كما تمثل تجسيداً للعلاقات المتميزة والأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدي الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً بأن إطلاق اسم الطريق بمناسبة احتفالات مصر بتحرير سيناء يعبر بصدق عن هذا المستوى المتميز من العلاقات ويحمل دلالات على هذا التميّز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وأن البلدين الشقيقين "طريقهما واحد بإذن الله تعالى".

تفاصيل الطريق

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من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة أن إطلاق اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذا الطريق الحيوي دليل على قوة العلاقات بين البلدين، منوهاً بأن الطريق يؤدي إلى جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.

شهد حفل إزاحة الستار عن الطريق الذي أقيم اليوم بشرم الشيخ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة جمعة مبارك الجنيني.

الجدير بالذكر أن الطريق الأوسط يعد أحد أهم المحاور الرئيسة بمدينة شرم الشيخ، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق السلام وتسهيل الحركة بين الطريقين الدائري والسلام.

ويبلغ طول الطريق الأوسط بشرم الشيخ 12 كيلومترا، ويتكون من اتجاهين كل اتجاه من 4 مسارات مرورية وتوجد جزيرة وسطى بين الاتجاهين، إضافة إلى طريق خدمة بكل اتجاه مكون من مسارين وتراك للدراجات بعرض 3 أمتار، وجرى تنفيذه بتكلفة تجاوزت 280 مليون جنيه.