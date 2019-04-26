شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والجزائر تدعوان إلى اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية لتسوية الأزمة في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم دعوتهما إلى عقد اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية، والتي تجمع مصر وتونس والجزائر، بهدف وضع حدّ لتدهور الأوضاع الأمنية على الساحة الليبية، والعودة للمسار السياسي في أقرب وقت.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن ذلك جاء خلال الزيارة التي يجريها حاليًا وزير الخارجية الجزائري إلى تونس بهدف التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما فيما يخص الوضع المتدهور في ليبيا، في ضوء التطورات الخطيرة في العاصمة طرابلس وانعكاساتها المباشرة على أمن واستقرار المنطقة.

ودعا الوزيران الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للاقتتال حقنًا لدماء الليبيين وتجنيب الشعب الليبي مزيدًا من المعاناة، مؤكدين على أهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار الليبي -الليبي الشامل، والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية، وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة.

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وشدد الوزيران على مواصلة دعم البلدين للجهود الأممية بإشراف المبعوث الأممي، غسان سلامة، لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف وبما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا.