224 مليار في 4 سنوات... 5 معلومات عن استيراد السيارات في السعودية

ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، وفقا للبيانات، التي أوردتها في رسم بياني، نشرته، أمس الخميس 25 أبريل/ نيسان.

وبينما تجاوز عدد السيارات المستوردة عام 2015، المليون سيارة (1.27 مليون تقريبا)، فإن عدد السيارات المستوردة، عام 2018 لم يتجاوز نصف مليون سيارة (480.7 ألف تقريبا) بقیمة 35.7 ملیار ریال.

وفيما يلي 5 معلومات عن واردات السيارات في السعودية:

1 — واردات السیارات خلال السنوات الـ 4 الماضیة بلغ 224.9 مليار ريال.

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2 — عدد السيارات، التي تم استيرادها عام 2015 تجاوز 1.27 مليون سيارة، بقيمة 84.7 مليار ريال.

3 — عدد السيارات المستوردة عام 2016 تجاوز 897 ألف سيارة، بقيمة 60.5 مليار ريال.

4 — عدد السيارات عام 2017 حوالي 614 ألف سيارة، بقيمة 43.8 مليار ريال.

5 — في 2018 عدد السيارات انخفض إلى 480 ألف سيارة تقريبا، بقيمة 35.7 مليار ريال.