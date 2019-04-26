مسؤول يتحدث عن "أزمة خطيرة" تواجه "شرعية النظام السعودي"

وقال عبد اللهيان: "النظام السعودي بقطعه رقاب 37 مواطنا أثبت أن أزمة عدم شرعية آل سعود خطيرة جدا، اليوم يواجه آل سعود خدام الصهاينة، الأزمات الداخلية وحرب اليمن وأزمة البحرين"، بحسب وكالة "فارس".

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

وقالت السلطات السعودية، الثلاثاء الماضي، إنها نفذت أحكام الإعدام بحق 37 من المواطنين السعوديين بعد إدانتهم "بالإرهاب".

وجرى تنفيذ الأحكام في العاصمة الرياض ومكة والمدينة والقصيم وعسير والمنطقة الشرقية في السعودية.

وجاء في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "تويتر" "تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية".

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وقالت الوكالة إن واحدا من الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صلب لاحقا، وهو عقاب لا ينفذ إلا لأشد الجرائم خطورة.

بينما جاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن بعضا من المتهمين هاجموا مقرات لقوى الأمن باستخدام متفجرات وقتلوا عددا من عناصر الأمن وتعاونوا مع "قوى معادية للإضرار بمصالح البلاد العليا".

وتنفذ أحكام الإعدام في السعودية عادة بضرب العنق.

وتشير إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن السلطات السعودية أعدمت منذ بداية هذه السنة 100 شخص على الأقل.