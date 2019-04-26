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صحيفة الخليج الإلكترونية
لو ابنك او ابنتك تناولوا بالخطأ سم الفأر ؟
ما هو تأثيره على الجسم ؟
يبدأ تأثير سم الفئران بالظهور على الطفل بعد فترة من تناوله ، فتعتمد هذه الفترة على كمية السم الذي تم تناوله بالإضافة الى الوقت .
- أخطر التأثيرات :
١- هي تميع الدم ، حيث يحدث ذلك بسبب مادة الوارفين الموجودة في السم ، والتي توقف عمل بروتين البروثرومبين المسؤول عن تجلط الدم في الأوعية الدموية ، مما يؤدي من شأنه الى حدوث نزيف داخلي صامت في الجسم وقد يتم اكتشافه احيانا بعد فوات الاوان .
٢- قد يؤدي النزيف الداخلي الى نزيف في منطقة الأنف ، ومن الصعوبة السيطرة عليه .
٣- تظهر بعض أثار الكدمات والجروح في مناطق متعددة من الجسم وخصوصا عند منطقة الخصر ، وفي منطقة الصدر وتحديدا عند حدود حمالة الصدر للنساء .
٤- الصداع ، الدوار ،وأحيانا فقدان الوعي ، غثيان وخروج الزبد من الفم ، إسهال مصحوبة احيانا بنزيف دموي ، تشنجات وعدم القدرة على الحركة .
— العلاج :
١- حاول ان تجعل الطفل يتقئ.
٢- اذا كان هناك سم الفأر في فم الطفل حاول إخراجه .
٣- نقل الطفل فورا للمستشفى وإعطاؤهم حقنة فيتامين ك (VITk) الذي يعاكس عمل ال warfarin.
بقلم
الدكتور عيسى عباس محمد واكد
محافظة القريات . منطقة الجوف
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