صحيفة الخليج الإلكترونية

‏لو ابنك او ابنتك تناولوا بالخطأ سم الفأر ؟

‏ما هو تأثيره على الجسم ؟

‏يبدأ تأثير سم الفئران بالظهور على الطفل بعد فترة من تناوله ، فتعتمد هذه الفترة على كمية السم الذي تم تناوله بالإضافة الى الوقت .

‏- أخطر التأثيرات :

‏١- هي تميع الدم ، حيث يحدث ذلك بسبب مادة الوارفين الموجودة في السم ، والتي توقف عمل بروتين البروثرومبين المسؤول عن تجلط الدم في الأوعية الدموية ، مما يؤدي من شأنه الى حدوث نزيف داخلي صامت في الجسم وقد يتم اكتشافه احيانا بعد فوات الاوان .

‏٢- قد يؤدي النزيف الداخلي الى نزيف في منطقة الأنف ، ومن الصعوبة السيطرة عليه .

‏٣- تظهر بعض أثار الكدمات والجروح في مناطق متعددة من الجسم وخصوصا عند منطقة الخصر ، وفي منطقة الصدر وتحديدا عند حدود حمالة الصدر للنساء .

‏٤- الصداع ، الدوار ،وأحيانا فقدان الوعي ، غثيان وخروج الزبد من الفم ، إسهال مصحوبة احيانا بنزيف دموي ، تشنجات وعدم القدرة على الحركة .

‏— العلاج :

‏١- حاول ان تجعل الطفل يتقئ.

‏٢- اذا كان هناك سم الفأر في فم الطفل حاول إخراجه .

‏٣- نقل الطفل فورا للمستشفى وإعطاؤهم حقنة فيتامين ك (VITk) الذي يعاكس عمل ال warfarin.

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بقلم

الدكتور عيسى عباس محمد واكد

‏محافظة القريات . منطقة الجوف