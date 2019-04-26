الوزراء.. #السنة_المالية لمؤسسة #التقاعد تبدأ من أول يناير

صحيفة الخليج الالكترونية قرّر مجلس الوزراء، مؤخرًا، إجراء تعديل على المادة (الثانية عشرة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3/ 1/ 1425هـ، ونص التعديل الجديد على أن تكون بالنص الآتي: “تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول شهر يناير، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميلادي”.

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