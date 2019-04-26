عبور 35 شاحنة إغاثية من #سلمان_للإغاثة #منفذ_الوديعة

الخليج - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 35 شاحنة إنسانية تحمل مساعدات تعليمية ضمن مشروع “معًا من أجل التعليم في اليمن”، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8,750 مقعدًا مدرسيًّا، متوجهة إلى عدة محافظات يمنية؛ منها 5,500 مقعد لمحافظة أبين، و1,250 مقعدًا لمحافظة مأرب، و2,000 مقعد لمحافظة الحديدة، وهي ضمن المخصص لعدد من المحافظات اليمنية والبالغ 50,000 مقعد مدرسي.

وتسعى المملكة في تقديم هذه المساعدات من خلال المركز إلى دعم القطاع التعليمي في اليمن والتحاق الطلاب والطالبات بمدارسهم.