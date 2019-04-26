شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» ترخص 140 جمعية تخصصية خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيص لـ140 جمعية تخصصية بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019. Advertisements ‏وأوضح وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل حالياً للترخيص لـ800 جمعية جديدة، 90% منها جمعيات متخصصة تخدم كافة المجالات التنموية في مختلف مناطق المملكة. وبارك الوزير في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” للقطاع المالي تأسيس “الجمعية المالية السعودية” والتي تم الترخيص لها مؤخراً كإحدى الجمعيات المتخصصة. وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور عبدالله الفوزان أبان خلال حديثه أمس في مؤتمر القطاع المالي أن الجمعية تهدف لتنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره، وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.

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