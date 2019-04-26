شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يشن غارات على تجمعات للمتمردين الحوثيين شرق تعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على تحركات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية شرقي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري في بيان: إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتي الراهدة والدمنة جنوبي شرق تعز، مشيراً إلى أن الغارات نتج عنها مقتل وجرح عدد من مسلحي الميليشيا وتدمير عربات وأسلحة تابعة لها.

وتركزت الغارات بحسب المصدر على تعزيزات قتالية للحوثيين المدعومين من إيران، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات، بحسب ما نقله موقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية.