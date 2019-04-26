انت الان تتابع الصادق المهدي: السودان قد يشهد انقلابًا مضادًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، اليوم الخميس، إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة. وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية. وقال عن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل "أعتقد أن نواياهم طيبة". وكان البشير نفسه قد استولى على السلطة في انقلاب عسكري ثم شكل مجلسا عسكريا انتقاليا.

وأضاف المهدي: "ليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية". وأطاح البشير بالمهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، في انقلاب سلمي في عام 1989، وهو أشهر سياسي في البلاد ويجري حزب الأمة الذي يقوده مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.وأوضح المهدي، أن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير