انت الان تتابع أممية: 12 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، أن أكثر من 8 من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر مشيرة إلى أن هناك 12 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وقالت مولر، إن "تصاعد الأعمال القتالية في إدلب منذ فبراير الماضي تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية حيث قتل أكثر من 200 مدني نتيجة لزيادة الاشتباكات العسكرية والهجمات فيما أصيب الكثيرون بجروح إضافة إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص إلى المناطق القريبة من الحدود التركية".

وأضافت مولر خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا، أنه لا تزال البنى التحتية المدنية وخاصة المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف "حيث شهد شهرا فبراير ومارس الماضيان 11 هجوما على المدارس ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال". وذكرت مولر أنه يوجد في شمال غرب سوريا نحو 2.7 مليون شخص بحاجة