أممية: 12 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية

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أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، أن أكثر من 8 من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر مشيرة إلى أن هناك 12 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وقالت مولر، إن "تصاعد الأعمال القتالية في إدلب منذ فبراير الماضي تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية حيث قتل أكثر من 200 مدني نتيجة لزيادة الاشتباكات العسكرية والهجمات فيما أصيب الكثيرون بجروح إضافة إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص إلى المناطق القريبة من الحدود التركية".
وأضافت مولر خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا، أنه لا تزال البنى التحتية المدنية وخاصة المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف "حيث شهد شهرا فبراير ومارس الماضيان 11 هجوما على المدارس ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال". وذكرت مولر أنه يوجد في شمال غرب سوريا نحو 2.7 مليون شخص بحاجة
وأضافت مولر خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا، أنه لا تزال البنى التحتية المدنية وخاصة المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف "حيث شهد شهرا فبراير ومارس الماضيان 11 هجوما على المدارس ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال".
وذكرت مولر أنه يوجد في شمال غرب سوريا نحو 2.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بما في ذلك أكثر من مليون طفل منهم 1.7 مليون شخص من النازحين داخليا، وفقا لوكالة "كونا".
وفيما يتعلق بالوضع في مخيم الهول بمدينة الحسكة، قالت المسؤولة الدولية "لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين في المخيم 92 بالمئة منهم من النساء والأطفال يتعرضون للعنف والصدمات من تنظيم داعش".
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