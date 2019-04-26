رغم مظاهرات «السترات الصفراء».. ماكرون مستمر في سياساته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تقديم ردود على "الطلبات العادلة" لحركة الاحتجاج في البلاد، وأقر بمسؤوليته في غضب المحتجين، لكنه أكد أنه ماض في اصلاحاته.

وبعد نحو ستة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي تتكرر كل سبت في المدن الفرنسية الكبرى، ومنها باريس، تحدث ماكرون لساعتين ونصف بهدف دفع رئاسته واحتواء الاحتجاج.

وأشار ماكرون إلى شعور بالاهمال وعدم الاهتمام والتقدير بين السكان، وإنه اطلع على معاناة البلد العميقة التي ترجمتها حركة "السترات الصفر"، وقال" سمعت وفهمت وشعرت من أعماقي بما يعانون" معربا عن "الاسف" لانه اعطى "انطباعا" بأنه "قاس" و"غير عادل احيانا" مع الفرنسيين.

بيد أنه أكد أن "التحولات التي لا غنى عنها في بلادنا لا يجب وقفها" لانها برأيه "تستجيب بعمق لتطلعات مواطنينا"، في وقت ارسى فيه ماكرون وصوله للحكم على رغبته في اصلاح البلاد لادماجها بشكل أفضل في العولمة الليبرالية.

وقال "ان التوجهات المعتمدة خلال العامين الاولين كانت عادلة من عدة جوانب" حتى انها لم تكن "سريعة بما يكفي" ولا "جذرية" او "انسانية" بما يكفي.

وأمام ممثلي وسائل الاعلام المحلية والاجنبية الذين جمعوا لاول مرة منذ بدء ولايته في الاليزيه، تحدث ماكرون مطولا قبل أن يرد على الاسئلة.

ولاظهار أنه تفاعل مع قلق وضيق المتظاهرين الذين ينددون بتراجع قدرتهم الشرائية و"ظلم ضريبي"، وعد "بخفض كبير للضريبة على الدخل" واعادة جدولة بشأن تضخم معاشات التقاعد التي تقل عن الفي يورو شهريا مع بداية 2020

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وتعهد بـ "اعادة تنظيم معمقة" للادارة لتعزيز الخدمات العامة خارج المدن الكبرى، مبديا استنكاره لعدم وجود "عدد كاف من الناس في الميدان" للاستجابة لحاجات مجتمع يزداد شيخوخة.

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عبر عن تأييده لالغاء المدرسة الوطنية للادارة الشهيرة التي تعد كبار موظفي الدولة وترمز لدى البعض، لنخب قيادية منقطعة عن الواقع.

وحول نقص الديمقراطية التي ندد به المتظاهرون، اقترح ماكرون تسهيل اجراء استفتاء بمبادرة من الشعب الذي يمكنه المطالبة بذلك بمجرد جمع مليون توقيع مقابل عشرة بالمئة من الناخبين سابقا اي عدة ملايين من الاشخاص.

ودعا إلى تحويرات في تطبيق النسبية في الانتخابات لتشريعية لتحسين تمثيل القوى المشاركة فيها.

وبين المطالب الرئيسية للمحتجين مع تحسين القدرة الشرائية وانظمة التقاعد واللامركزية، اشراك المبادرات الشعبية في الحياة الديمقراطية للبلاد. لكن ماكرون استبعد "استفتاء المبادرة المواطنية" الذي يطالب به المحتجون.

وقال ماكرون أنه لاحظ "الغضب المبرر لبعض مواطنينا" واعدا ب "جعل البعد الانساني في قلب المشروع".

في المقابل قال ماكرون الذي تم حرق مجسمات تمثله في الاحتجاجات، "يمكن أن نقول كل شيء لكن لا تسامح مع الكراهية".

وحول التغير المناخي أعلن ماكرون، دون تفاصيل، انشاء "مجلس دفاع بيئي" يضم الوزراء المعنيين وبينهم رئيس الوزراء، يتم تكليفه "الخيارات الاستراتيجية وبان يضع ف ي قلب كافة سياساتنا، قضية المناخ الملحة".

والجواب سيأتي بالتاكيد من الشارع بداية من السبت القادم، ككل سبت منذ 17 نوفمبر 2018 وسط مخاطر رد الفعل على تخييب الامال وتطلعات يصعب تحديدها