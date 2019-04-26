شكرا لقرائتكم قمة مصرية - روسية في بكين لتعزيز الشراكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 19:02

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة في بكين، على هامش مشاركتهما في منتدى "الحزام والطريق"، من اجل تعميق علاقات الشراكة بين البلدين ومناقشة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن بوتين هنأ السيسي على نجاح الاستفتاء على تعديل الدستور ومشاركة جموع الشعب المصري، معتبراً أن ذلك يمهد لاستمرار عملية التنمية والبناء في مصر، في مناخ من الاستقرار والأمن.

وأشار بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس المصري، في شأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر بوصفها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف راضي أن السيسي أعرب عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا، في إطار تطور مستمر تشهده وتكلّل بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خلال زيارته روسيا عام 2018. وأشاد الرئيس بتعاون في مشاريع مشتركة، خصوصاً إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، وإنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.

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وأشار الناطق إلى أن الرئيسين تطرّقا خلال لقائهما إلى ملفات، بينها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر. وفي هذا الاطار، أشاد بوتين بجهود السلطات المصرية في تأمين المطارات، والتي ستدعم استئناف رحلات الطيران الروسي بعد انتهاء المشاورات الفنية بين الجانبين، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون في تطوير منظومة السكك الحديد، إضافة إلى التعاون في الأمن ومكافحة الإرهاب.

وناقش الجانبان تعاون القاهرة وموسكو في أفريقيا، في ضوء تولّي مصر الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق تم التطرّق الى القمة الأفريقية - الروسية المرتقبة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي تستهدف إرساء خريطة للتعاون المُستدام بين الجانبين.

كذلك بحث الرئيسان في ملفات إقليمية ودولية، وتبادلا وجهات النظر في شأن نزاعات يشهدها الشرق الأوسط، في مقدّمها المسألة الليبية والأزمة السورية والقضية الفلسطينية. وتوافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لتلك النزاعات، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، واستعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، في شكل يحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها.

وكان الرئيس المصري التقى شخصيات من مجتمع رجال الأعمال الصيني، على هامش المنتدى. وشدد خلال الجلسة الافتتاحية على أهمية منتدى "الحزام والطريق"، في إطار ما يتناوله من قطاعات ومجالات حيوية، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.