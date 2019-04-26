شكرا لقرائتكم توزيع 10 آلاف كرتون من اللحوم والتمور في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المهرة (اليمن) - «الحياة» | منذ ساعتين في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 17:13

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الخميس)، 8 آلاف كرتون من اللحوم للمحتاجين في محافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 32 ألف أسرة.



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وأعرب الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة المهرة سالم عبدالله نيمر، عن أمله في الاستفادة من المساعدات لتخفيف المعاناة على النازحين والأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً.

وشكر مركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات، مشيراً إلى دوره الكبير في المجال الإغاثي والتنموي بالمهرة وجميع المحافظات.

في شأن متصل، جرى توزيع ألفي كرتون من التمور في عدد من المديريات بمحافظتي المهرة ومأرب اليمنيتين استفاد منها 80 ألف أسرة من الفقراء والأرامل والنازحين والمتضررين، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشمل التوزيع مديريات الغيظة والمسيلة وسيحوت وقشن وحصوين وحوف بمحافظة المهرة، ومديريات صرواح والوادي وحريب والجوبة ومدغل ومجزر ورغوان بمدينة مأرب في محافظة مأرب.