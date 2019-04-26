شكرا لقرائتكم سريلانكا تؤكد مقتل «الداعشي» زهران هاشم وتبحث عن 140 «مرتبطين» بالتنظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب، رويترز | منذ ساعتين في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 18:28

أكد الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا أن زهران هاشم، وهو زعيم جماعة إسلامية مُتهمة بتنفيذ مجزرة عيد الفصح، قُتل في إحدى الهجمات الانتحارية التي أوقعت 253 قتيلاً في البلاد. وأعلن سيريسينا أن الشرطة تبحث عن 140 شخصاً ترجّح ارتباطهم بتنظيم «داعش» الذي تبنّى الهجمات، مشيراً الى استقالة قائد الشرطة السريلانكية، في ظلّ معلومات عن تقصير.



وكانت السلطات تبحث عن هاشم الذي قاد «جماعة التوحيد الوطنية»، التي اتهمتها كولومبو بتنفيذ الاعتداءات التي استهدفت فنادق وكنائس الأحد الماضي. ويظهر هاشم في شكل واضح في تسجيل مصوّر بثّه «داعش» الثلثاء، وكان الوحيد الذي كشف وجهه بين 8 أشخاص بايعوا زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال سيريسينا: «ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران (هاشم) قُتل في الهجوم على (فندق) شانغري-لا». وأوضح أن هاشم قاد الهجوم الانتحاري على الفندق، مع انتحاري آخر عُرِف عنه باسم «إلهام»، مشيراً الى أن هذه المعلومات جاءت من أجهزة الاستخبارات العسكرية، وتعتمد على لقطات كاميرا للمراقبة في مكان التفجير.

وذكر أن شباناً سريلانكيين كانوا على صلة بـ«داعش» منذ عام 2013، وزاد أن معلومات تفيد بأن 140 شخصاً في سريلانكا متورطون بنشاطات للتنظيم، وتابع: «الشرطة تسعى الى اعتقالهم»، علماً أنها أوقفت 76 شخصاً، بينهم أجانب من سورية ومصر، في إطار تحقيقاتها.

وتركّز السلطات في تحقيقاتها على صلات دولية لـ«جماعة التوحيد الوطنية» و«جمعية ملة إبراهيم» اللتين تعتقد بأنهما نفذتا الهجوم. وأقرّت كولومبو بـ«تقصير» أمني، لأن السلطات عجزت عن منع وقوع المجزرة، على رغم تلقيها تحذيراً من الهند قبل 15 يوماً، عُمِم على الشرطة، أفاد بأن «جماعة التوحيد الوطنية» تخطط لاعتداءات. ولم يُبلغ رئيس الحكومة ولا أبرز الوزراء بالأمر.

Advertisements

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قريب من الملف أن نيودلهي حذّرت مرات قبل الاعتداءات، كولومبو من خطر حصول هجمات انتحارية. وأضاف أن الهند صادرت محتويات «خطرة»، بينها تسجيلات مصوّرة خلال اعتقالات في جنوب البلاد، لأشخاص مرتبطين بـ «داعش». وأوضح أن «التسجيلات تظهر زعيماً متطرفاً في سريلانكا يطلق تصريحات تهديدية، تفيد بإمكان حصول عمليات انتحارية». وأوردت صحف هندية أن الرجل هو زهران هاشم.

وأكد سيريسينا أن قادة الجيش والشرطة لم يبلغوه بتلك المعلومات، مشيراً الى استقالة قائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا، علماً أن وزير الدفاع هيماسيري فرناندو استقال الخميس.

وحمّل الرئيس حكومة رانيل ويكرمسينغ مسؤولية إضعاف نظام أجهزة الاستخبارات، بتركيزها على مقاضاة عسكريين في ما يتعلّق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب، خلال الحرب الأهلية مع الانفصاليين التاميل، والتي انتهت عام 2009.

وأعلن وزير المال السريلانكي مانغالا ساماراويرا أن «السياحة ستكون (القطاع الاقتصادي) الأكثر تضرراً» من المجزرة، وزاد: «نتوقّع انخفاضاً بنسبة 30 في المئة للوافدين، وهذا يساوي خسائر بنحو 1,5 بليون دولار».

ودعت دول، بينها بريطانيا وإسرائيل وهولندا، رعاياها إلى تجنّب التوجه إلى سريلانكا، أو إلى مغادرتها إذا كانوا هناك، فيما حذّرت أستراليا من اعتداءات أخرى «محتملة».

وخفّضت سريلانكا حصيلة ضحايا المجزرة إلى 253 بدل 359، موضحة أن عدداً من الجثث احتُسب أكثر من مرة. في الوقت ذاته، أعلن الجيش نشر حوالى 10 آلاف جندي في البلاد، فيما دُعي مؤمنون، مسلمون مسيحيون، الى الامتناع عن الذهاب الى مساجد أو كنائس، تحسباً لتفجيرات أخرى.