شكرا لقرائتكم تكهنات بتسريع أميركا خطة لخفض عدد موظفي سفارتها في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ 3 ساعات في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 18:31

أفادت وكالة «رويترز» بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يسرّع وتيرة تنفيذ خطة لخفض عدد موظفي السفارة في كابول إلى نحو النصف، بدءاً من نهاية أيار (مايو) المقبل، ما أثار مخاوف في شأن تقويض عملية السلام الهشة في أفغانستان.



قرار بومبيو المتعلّق بأضخم بعثة ديبلوماسية أميركية، يأتي قبل موعده المتوقع بسنة تقريباً، في تطوّر مفاجئ نظراً إلى التقدّم المتواضع الذي تحقق حتى الآن في المحادثات التي تجريها واشنطن مع حركة «طالبان»، في شأن اتفاق يمهّد لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وتُعدّ السفارة في كابول مؤشراً إلى حجم الاستثمار الأميركي في أفغانستان، منذ غزوها عام 2001، إذ تضمّ حوالى 1500 موظف.

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وأبلغ مسؤولون في الخارجية الأميركية اللجان الرئيسة في الكونغرس بخطة الخفض الأسبوع الماضي، قبل وصول مذكرة رسمية بالأمر. وقال مستشار في الكونغرس إن خفض عدد الموظفين «سيبدأ في موعد قريب جداً هو 31 أيار، ويريد (المسؤولون) الانتهاء منه بحلول أيلول (سبتمبر)» المقبل.

وذكر المستشار ومسؤول أميركي أن قرار بومبيو لم يُرفق به أي تبرير، مثل خفض النفقات، لافتاً الى أنه أثار شعوراً بـ «صدمة وذهول» في وزارة الخارجية، لا سيّما أنه قد يقلق الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، كما يُرجّح أن يزعج الأفغان.

ولم توضح ناطقة باسم وزارة الخارجية لماذا قرّر بومبيو تقديم موعد تنفيذ الخطة، مشيرة الى أن الوزارة «تراجع في شكل دوري وجودنا في بعثاتنا الخارجية، ليعكس التغيّر في الظروف وفي أهداف سياستنا».

في السياق ذاته، أدرج مسؤول أميركي خفض عدد الموظفين في السفارة في إطار إعادة توزيع للديبلوماسيين الأميركيين في العالم، وفقاً لما تتطلّبه استراتيجية الأمن القومي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي حوّلت اهتمامها من التركيز على مكافحة الإرهاب إلى مواجهة مع «قوى عظمى» مثل روسيا والصين.