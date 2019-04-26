شكرا لقرائتكم حساب لـ «سي آي إي» على «إنستغرام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 26 أبريل 2019 - اخر تحديث في 26 أبريل 2019 / 16:53

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) حساباً على تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، حاز آلافاً من المتابعين.



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ولم تنشر «سي آي إي» على الحساب سوى صورة واحدة، تُظهر مكتباً وكرسياً وكتباً. وبين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات. وعلى الجدار المحاذي للمكتب، لوحة كُتب عليها: «أريد أن أسافر حول العالم».

ويأتي فتح هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً. ويشكّل «إنستغرام» وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن معظم مستخدميه المثابرين عمرهم أقل من 30 سنة.

ووَرَدَ في بيان أصدرته الوكالة: «نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام في شأن طرق المهمة العالمية لسي آي إي التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكّننا أن نفعل ما لا يقدر عليه الآخرون. عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، ولكن لا نستطيع أن نعِد بأننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية».

وأطلقت الوكالة عام 2014 حساباً على «تويتر»، وكتبت ساخرة: «لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد أن هذه تغريدتنا الأولى».