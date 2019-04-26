دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تكشف عن لعبتها Pharos AR وبالشراكة مع Childish Gambino

تعاونت قوقل مع المغنى Childish Gambino لفترة من الوقت، وكان أوّل نتاج التعاون تطبيق Playground والذي يعتمد في أساسه على الواقع المُعزز AR، والآن يعود الاثنان بمشروع أكبر بكثير، ويختطفانك في عالم Childish Gambino بتجربة الواقع معزز من خلال لعبة تسمى Pharos AR.

حيث عند فتح اللعبة لأول مرة، يتم الترحيب بك من خلال مقدمة أنيقة تطلب منك استخدام سماعات الرأس، وتمكين الوصول إلى الكاميرا واستخدام شبكة الواي فاي كون أن اللعبة متعددة اللاعبين، بعد ذلك يمكنك إدخال باب وردي متوهج في بيئتك، حيث ستجد كهفًا يرافقه صوتيات من Childish Gambino.

وفي الوضع المتعدد اللاعبين، سترى اللاعبين المشاركين بمثابة صور ظلية، لكن بالطبع لا يستطيع التطبيق تقليد تحركاتهم، ويبدو أن اللعبة مناسبة تمامًا للاستخدام في الهواء الطلق نظرًا لأنني سرعان ما توقفت أمام الجدران مباشرة، وللتقدم داخل العالم الافتراضي، تحتاج إلى العثور على رموز مرسومة مخفية في محيطك وستفتح المزيد من البيئات أو المستويات مع المزيد من الموسيقى من Childish Gambino.

أخيرًا تعتمد اللعبة على منصة الواقع المعزز ARCore من قوقل ويتم تشغيلها بواسطة Unity، مما يجعلها متاحة على نطاق واسع أكثر من تطبيق AR Playground، والذي يتوفر فقط على هواتف بيسكل، والآن إن كنت من المهتمين فيمكنك الحصول على لعبة Pharos AR عبر تحميلها مجّانًا من متجر قوقل بلاي، أو تنزيل ملف الـ APK الخاص بها من هنا.

التدوينة قوقل تكشف عن لعبتها Pharos AR وبالشراكة مع Childish Gambino ظهرت أولاً على عالم التقنية.