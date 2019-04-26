لافرينتيف: قرارات اللجنة الدستورية تعتمد بالإجماع أو بنسبة لا تقل عن 75% من الأصوات

نورسلطان- سبوتنيك. قال لافرينتيف للصحفيين في ختام الجولة الـ 12 من محادثات أستانا بشأن التسوية السورية في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، "لقد تم الاتفاق على أن اللجنة تتخذ جميع قراراتها إما بالإجماع أو بتأييد قرار ما بنسبة لا تقل عن 75% من أصوات الأعضاء في اللجنة. وهذا يعني أنه بإمكان أي من الأطراف المشاركة في اللجنة أن يعرقل اتخاذ قرار لا يرضيه. وفي هذه الحالة ستضطر الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق."

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وأعلن لافرينتيف، في وقت سابق أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول اللجنة الدستورية خلال جولة المحادثات هذه، مشيرا إلى أن العمل على تشكيلها دخل مرحلته النهائية، وأنه قد يتم الإعلان عن إكمال هذه العملية وإطلاق عمل اللجنة في جنيف بعد شهر رمضان.

وانطلقت، اليوم، في نور سلطان الجولة الثانية عشر لمحادثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، حيث يترأس الوفد الروسي، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أما الوفد الإيراني فهو برئاسة علي أصغر خاجي، بينما يترأس الوفد التركي، نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، والمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون ويرافقه وفد الأمم المتحدة، ووفد المعارضة المسلحة، برئاسة أحمد طعمة، ووفد الحكومة السورية برئاسة المندوب السوري إلى الأمم المتحدة، بشار الجعفري. بالإضافة إلى الوفد الأردني، بصفة مراقب.