ترامب: أقدر تصريحات بوتين بشأن كوريا الشمالية

وقال ترامب، اليوم الجمعة 26 أبريل / نيسان، إنه يقدر تصريحات بوتين، التي تحدث فيها عن كوريا الشمالية، هذا الأسبوع، عقب قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بحسب وكالة "رويترز".

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وخلال حديث بالبيت الأبيض، قال ترامب، إن الصين أيضا، ساعدت في جهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على المجتمع الدولي إيجاد رد على ظاهرة الحمائية، والتي وفقا له إحدى أشكالها العقوبات الأحادية.

اتفق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على اتخاذ تدابير لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى جديد بين البلدين، وجاء ذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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وفقا للوكالة: "اتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات فعالة في مختلف المجالات لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين إلى مستوى أعلى ، فضلا عن ذلك، تكثيف عمل اللجنة الحكومية (الروسية الكورية) المشتركة، المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في فلاديفوستوك، من أن اللقاء سيخدم تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيساهم أيضا في حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية.