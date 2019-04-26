قوات الاحتلال تقمع #مسيرة بلعين وتصيب العشرات بالاختناق

صحيفة الخليج الالكترونية قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، مسيرة قرية بلعين غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في بلعين أن عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى اصابة العشرات منهم بالاختناق.

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