العمل: ترخيص 800 جمعية قريباً

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الوزارة بصدد الترخيص لـ800 جمعية، 90% منها جمعيات متخصصة تخدم كافة المجالات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

وقال الراجحي : نبارك للقطاع المالي تأسيس الجمعية المالية السعودية إحدى الجمعيات المتخصصة التي تم الترخيص لها من قبل الوزارة؛ حيث تم في الربع الأول من 2019 تأسيس 140 جمعية تخصصية؛ ونعمل حالياً على الترخيص لـ800 جمعية، 90% منها جمعيات متخصصة تخدم كافة المجالات التنموية في مختلف مناطق المملكة.

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وكانت الجمعية المالية السعودية أعلنت انطلاقتها الرسمية، خلال فعاليات مؤتمر القطاع المالي الذي انطلقت فعالياته في الرياض أمس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الله بن حمد الفوزان أن إنشاء الجمعية يأتي بهدف تنمية الفكر المالي في المملكة وتطويره وإيجاد مرجعية مالية متخصصة تؤثر في صناعة القرارات المتعلقة بالمالية العامة والقطاع المالي والنظام النقدي في المملكة وعلاقتهما بالاقتصاد الكلي.

وأفاد بأنَّ الجمعية تعد حلقة وصل بين متخذي القرار المالي والممارسين والمختصين، ومنصة لبناء القدرات والخبرات وإثراء الفكر المعرفي المالي وتحليل الآثار الناتجة عن سياسات المالية العامة على القطاعين المالي والاقتصادي والموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع المالي والنظام النقدي ومواكبته والتطور في التقنية المالية، كما ستعمل الجمعية على تقييم القرارات والمبادرات في القطاع المالي وتقديم الاقتراحات المناسبة.