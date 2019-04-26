شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تُحذر من مكمل غذائي قد يتسبب في أضرار صحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام المكمل الغذائي “Forever Garcinia PlUS”، مبينة أن المنتج غير مسجل لديها ولم يجرِ فسحه، ويسوق بادعاءات طبية لا يمكن التأكد من صحتها.

ودعت الهيئة المستهلكين لتجنب شراء المنتج المذكور والتخلص من الكميات الموجودة بحوزتهم وعدم استخدامه، مشيرة إلى أن استخدامه قد ينطوي على أضرار صحية، كون محتويات المنتج لا يمكن التأكد منها.

يذكر أن منتج مكمل فور إيفر بلس “Forever Garcinia PlUS”، يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية.