شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى نحو 40 ألف مصل صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية والتشديدات على الحواجز المقامة على مداخل مدينة القدس . وقال شهود عيان ان سلطات الاحتلال نشرت المئات من قواتها المختلفة فى شوارع المدينة والطرقات المؤدية الى الأقصى ، إضافة الى قوات فى البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، كما أغلقت العديد من الطرقات والشوارع المؤدية الى الأقصى وسيرت فيها الحافلات العمومية.

ويستعد المسجد الاقصى لاستقبال عشرات الالاف فى شهر رمضان بعد نحو أسبوعين.

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