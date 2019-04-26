حزب التحالف الوطني الجزائري: مطالب المتظاهرين تعجيزية ويجب تجاوزها

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وأشار بلقاسم في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أنه "من المهم إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وتعديل بعض المواد ودراسة إمكانية تأجيل هذه الانتخابات المقررة في الرابع من الشهر القادم بعد الجلوس إلى طاولة الحوار".. مطالبا "بتجاوز المطالب التعجيزية للمتظاهرين وإرجاع الكلمة للشعب ليمارس سيادته من خلال الانتخابات للخروج برئيس يحقق باقي المطالب المشروعة".
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وأوضح أن الجمهورية الجديدة لا يمكن أن تبني بالإقصاء والانتقام ونوه أن الجيش الوطني حريص على البقاء على نفس المسافة من الأطراف وتطبيق المادة 28 من الدستور بمرافقة العملية السياسية؛ لتحقيق كامل الشروط للحراك بعيدا عن رغبته المشاركة في أي حكومة.
يأتي حديث بلقاسم في الوقت الذي رحبت فيه المعارضة الجزائرية بدعوة قائد الجيش، الفريق قايد صالح للحوار كسبيل للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، وقالت الأحزاب والشخصيات في بيان إنها "تبارك الدعوة ودعت إلى تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".
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