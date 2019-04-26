الحشد الشعبي يعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" وسط العراق

وقال الحشد، في بيان على موقعه الإلكتروني: "قتل اللواء 43 بالحشد الشعبي المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد وأصاب عددا من العناصر التي كانت ترافقه بضربة صاروخية عقب رصد تحركاتهم بالكاميرات الحرارية".

​وذكر الموقع، نقلا عن اللواء جعفر العبودي، أن "اللواء 43 بالحشد الشعبي رصد بالكاميرات الحرارية تحركات لمجموعة من داعش في منطقة سيد غريب جنوب سامراء ما استدعى قصفها بالمدفعية".

وأضاف العبودي أن "القصف أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة، ما أسفر عن إصابة عدد من الدواعش، وبعد ذلك أعلن إعلام داعش عن مقتل المسؤول الأمني لولاية شمال بغداد المدعو أبو إسحاق البدري".