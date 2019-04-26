تركيا تنفي أنباء إمكانية إلغاء اتفاقية "سواكن" مع السودان

أنقرة / زحل دميجي / الخليج 365

نفت وزارة الخارجية التركية أنباءً أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن "جزيرة سواكن".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال تصريح صحفي، الجمعة.

وقال أقصوي إن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن "جزيرة سواكن" السودانية، لاتعبر عن الواقع.

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وأكّد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

وكانت وسائل علامية أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بـ"جزيرة سواكن" والتي وقعتها تركيا والسودان عام 2017.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة بناء "سواكن".

وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، عند خطي عرض 19.5 درجة شمال، وطول 37.5 درجة شرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.