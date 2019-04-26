وفاة القيادي الإخواني الأردني "عبد اللطيف عربيات" أثناء خطبة الجمعة

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
توفي القيادي الإخواني الأردني البارز "عبد اللطيف عربيات"، اليوم الجمعة، بعد أن سقط مغشياً عليه، في أحد مساجد العاصمة عمان، قبل أن ينهي الإمام خطبة الجمعة، وفق ما صرح به مراد العضايلة، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) للأناضول.
وعربيات هو من أبرز القيادات الإخوانية في الأردن، ولد عام 1933 في مدينة السلط، غربي العاصمة، ويحمل شهادة الدكتوراة في التعليم المهني من جامعة تكساس الأمريكية.
كما تولى عربيات رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتالية من عام 1990 وحتى عام 1993.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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