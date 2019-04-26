سلمان_للإغاثة يدشن توزيع اللحوم على 32 ألف أسرة بـ #المهرة

صحيفة الخليج الالكترونية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 8,000 كرتون من اللحوم للمحتاجين في محافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 32,000 ألف أسرة.

وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر عن أمله في الاستفادة من هذه المساعدات لتخفيف المعاناة على النازحين والأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن حاليًا.

وشكر نيمر، مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات، مشيرًا إلى دور المركز الكبير في المجال الإغاثي والتنموي بالمهرة وجميع المحافظات.

وأكد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة فائز علي بلحاف أن مركز الملك سلمان للإغاثة سباق في تقديم المساعدات الإغاثية لمحافظة المهرة، موضحًا أن المركز له دور رئيسي في إعادة البينة التحتية بالمهرة، عقب الدمار الذي لحق بالمحافظة جراء إعصار لبان.