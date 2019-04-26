الأونروا: 52% معدل البطالة بين النازحين الفلسطينيين من #سوريا في #لبنان

الخليج - واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقريرها التي أصدرته تحت عنوان “النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية”، ووفقًا لقاعدة بياناتها أن أكثر من 52% معدل البطالة بين النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان.

وأشارت الأونروا في التقرير إلى أن ما يقرب من نصف عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان تقل أعمارهم عن 25 سنة، و20 إلى 25 % منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.

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وأكدت على أن من بين جميع الفئات العمرية من النازحين الفلسطينيين في لبنان يعاني الشباب من أعلى معدل للبطالة 36% ويرتفع هذا المعدل إلى 57 % بينهم، بسبب طول الأزمة وعدم تمكنهم من العمل لتحسين ظروف معيشتهم.

ونوهت الأونروا في ذات التقرير إلى أن 89 % من النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وإلى أن 95% منهم يفتقرون للأمن الغذائي، وأن أكثر من 80 %من النازحين الفلسطينيين في لبنان يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.

وتشير إحصائيات الأونروا إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان بلغ 28,598 لاجئًا فلسطينيًا مهجرًا من سوريا إلى لبنان حتى نهاية شباط/فبراير 2019، أي ما يعادل 8700 أسرة.