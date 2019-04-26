التحالف يدمر تعزيزات لـ #مليشيا_الحوثي في #الضالع و #لحج

صحيفة الخليج الالكترونية

دمرت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، تعزيزات للميليشيات الانقلابية الموالية لإيران، شمال الضالع ولحج، وفقًا لـ«العربية».

في السياق ذاته، شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس الخميس، ست غارات جوية على تحركات وتجمعات للميليشيا الانقلابية شرقي محافظة تعز، واستهدفت الغارات تجمعات وتعزيزات للميليشيا في منطقة ورزان الواقعة بين مديريتي الراهدة والدمنة، جنوبي شرق تعز، وفقًا لـ«سبتمبر نت».

وتركزت الغارات على تعزيزات قتالية للميليشيا، كانت في طريقها لمواقعها في خطوط التماس والمواجهات، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، وتدمير أطقم وأسلحة تابعة لها.

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وعلى صعيد المعارك، قتل 20 عنصرًا وأصيب 10 آخرون من عناصر الميليشيا، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة العود شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة «بيت الشرجي» في مديرية قعطبة، وأحبطت قوات الجيش المحاولة، وأجبرت عناصر الميليشيا على الفرار باتجاه منطقة بيت «الشوكي».

من جهة أخرى، أوضح رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة تتعاطى بمسؤولية انطلاقًا من واجبها الوطني والأخلاقي تجاه جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن دون استثناء، مؤكدًا أنها تتابع أوضاع ومعاناة المواطنين في المناطق، التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، باهتمام وتعمل بكل السبل والوسائل المتاحة.