شكرا لقرائتكم خبر عن «المنافسة» تُغرم 5 مطاعم شهيرة 1.8 مليون ريال.. لارتكابها هذه المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهَّرت الهيئة العامة للمنافسة بـ5 منشآت شهيرة تعمل في قطاع المطاعم، وغرمتها مبلغاً تجاوز 1.8 مليون‎ ريال لمخالفتها نظام المنافسة.

ونشرت هيئة المنافسة أسماء المطاعم المخالفة وهي: (شركة الرومانسية المحدودة، وشركة مطاعم الناضج، وشركة مطاعم ومطابخ الركن المكي، ومؤسسة مطبخ سحائب ديرتي، وشركة مطاعم كامل ياسر الأخرس “المطبخ السعودي”).

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وأشارت الهيئة إلى أن المخالفة جاءت لاتفاق المنشآت المتنافسة على رفع وتثبيت الأسعار، مبينة أنه تم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

وتضمن الحكم التشهير بالمنشآت المخالفة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها، وذلك بموجب نظام المنافسة.

وأوضحت أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المطاعم بالقرار، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المهلة المحددة.