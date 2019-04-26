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الان تتابع وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق أثناء صلاة الجمعة والان مع التفاصيل
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توفي رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان عبد اللطيف عربيات، اليوم، بعد أن سقط مغشياً عليه، في أحد مساجد العاصمة الأردنية عمان، قبل أن ينهي الإمام خطبة الجمعة، وفق ما صرح به مراد العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
تولى عربيات رئاسة مجلس النواب لثلاث دورات متتالية من عام 1990 وحتى عام 1993، ويعد من أبرز القيادات الإخوانية في الأردن، ولد عام 1933 في مدينة السلط، غربي العاصمة، ويحمل شهادة الدكتوراة في التعليم المهني من جامعة تكساس الأمريكية.
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