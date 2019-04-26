جامعتين في لوس أنجلوس الأمريكية تعلنان الحجر الصحي مع انتشار الحصبة

جدة - عمرو شويل قال مسؤولون أمريكيون إن انتشار الحصبة على مستوى الولايات المتحدة دفع مسؤولي قطاع الصحة إلى وضع عشرات الأشخاص في الحجر الصحي في اثنتين من جامعات لوس انجلوس، هما جامعة كاليفورنيا وجامعة الولاية.

وتواجه الولايات المتحدة أعلى عدد من حالات الإصابة بالحصبة منذ أعلنت القضاء على الفيروس عام 2000، وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أكدت حدوث 695 حالة إصابة بالحصبة هذا العام، حتى الآن، وتركز عدد كبير من حالات الإصابة في ولايتي نيويورك وواشنطن.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن كاليفورنيا أكدت 38 حالة إصابة. والإصابة بالفيروس يمكن أن تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، لكن لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الحصبة في التفشي الأخير بالولايات المتحدة.

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ويلقي مسؤولون بقطاع الصحة العامة بجانب من اللائمة في التفشي الأخير الذي يتزامن مع ارتفاع عالمي في انتشار المرض على معلومات خاطئة عن سلامة استخدام الأمصال.

وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه على الرغم من القضاء على المرض من البلاد عام 2000، مما يعني أن الفيروس لم يعد موجودا باستمرار طوال العام، لا تزال هناك حالات تفش بسبب مسافرين قادمين من بلدان لا تزال فيها الحصبة متفشية.