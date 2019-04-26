دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنتل تؤكد أن اتفاق آبل مع كوالكوم سبب خروجها من تطوير تقنيات الجيل الخامس للهواتف

كانت الأنظار تتجه لما سيحصل بين آبل وكوالكوم منتصف الشهر على خلفية نزاعهما الطويل حول براءات الاختراع، لكن الأمر انتهى بشكل غير متوقع لدى الغالبية العظمى من الجمهور وحتى الشركات التقنية المنافسة، حيث أعلنت الشركتان عن حل الخلاف وحصول آبل على مودمات الجيل الخامس لهواتفها من كوالكوم، الأمر الذي انتهى وقتها بإعلان إنتل خروجها من السوق.

كانت إنتل تعمل على تطوير تقنيات الجيل الخامس للهواتف الذكية في سعيها لاستمرار التعاون مع آبل لتزويد هواتف آيفون بالمعالجات والمودمات، لكنها عادت لتعلن خروجها من السوق منتصف هذا الشهر والاستمرار في تطوير التقنيات لأجهزة الحاسوب فقط بالتزامن مع الاتفاق بين الطرفين الأخرين مما أثار تساؤلًا حول ترابط الأحداث.

لكن اليوم جاء بوب سوان، المدير التنفيذي لإنتل، ليؤكد أن سبب الخروج هو الاتفاق بين كوالكوم وآبل، حيث أن العائد من السوق لن يكون كبيرًا في هذا المجال بعد تخلي آبل عن خدماتها، خاصة وأن معظم الشركات تتعامل مع كوالكوم كما أن هواوي وسامسونج وصلتا إلى مرحلة متقدمة في هذا المجال.

التدوينة إنتل تؤكد أن اتفاق آبل مع كوالكوم سبب خروجها من تطوير تقنيات الجيل الخامس للهواتف ظهرت أولاً على عالم التقنية.