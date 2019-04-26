الأرصاد الجوية المصرية: حرارة ورياح خلال الـ 72 الساعة المقبلة

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وأضافت الأرصاد المصرية أن طقس الجمعة سيكون حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلًا، على أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بحسب موقع "مصراوي".
كما توقعت أن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.
وقالت الهيئة إن طقس الأحد المقبل، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وأضافت: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، وأغلب الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".
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